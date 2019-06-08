ردا على اتهام التيار بالعنصرية...ماذا تقول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري؟

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ردُا على الاتهامات للتيار الوطني الحر بالعنصرية، خاصة بعد نشاط اليوم لقطاع الشباب....
يمكن الردّ على تلك الاتهامات بالعودة الى اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، المادة الاولى- الفقرة ٢ و٣ وهذه نصّها:
٢-
لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس...
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx