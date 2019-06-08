بالأسماء: مرشحي لائحة " النقابة تجمعنا" لإنتخابات مجلس نقابة الأطباء

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أعلنت اليوم في نقابة الأطباء اللبنانيين لائحة " النقابة تجمعنا" عشية إنتخابات مجلس النقابة التي ستجري يوم غد الأحد في 9 حزيران 2019 وجاءت اسماء المرشحين على الشكل التالي:
الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس النقابة :
شرف أبو شرف
وسيم بيطار
برنارد جرباقة
يوسف حداد
تغريد حاج علي
دريد عويدات
اسامة شمص
كريكور اجيديان
تأمين واعانة :
جورج عساف
محمد جعفر عطوي
جان كعدي
تقاعد :
هشام جبور
محمود الموسوي
يذكر ان ثمانية آلاف وسبعمئة طبيب سددوا اشتراكاتهم ويتوقّع أن يشارك 40 في المئة منهم في الإنتخابات النقابية هذا الأحد.