بالأسماء: مرشحي لائحة " النقابة تجمعنا" لإنتخابات مجلس نقابة الأطباء

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أعلنت اليوم في نقابة الأطباء اللبنانيين لائحة " النقابة تجمعنا" عشية إنتخابات مجلس النقابة التي ستجري يوم غد الأحد في 9 حزيران 2019 وجاءت اسماء المرشحين على الشكل التالي:

الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس النقابة :

شرف أبو شرف

وسيم بيطار

برنارد جرباقة

يوسف حداد

تغريد حاج علي

دريد عويدات

اسامة شمص

كريكور اجيديان

تأمين واعانة :

جورج عساف

محمد جعفر عطوي

جان كعدي

تقاعد :

هشام جبور

محمود الموسوي

يذكر ان ثمانية آلاف وسبعمئة طبيب سددوا اشتراكاتهم ويتوقّع أن يشارك 40 في المئة منهم في الإنتخابات النقابية هذا الأحد.