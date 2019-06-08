فتاة تستدرج شبانًا إلى الضاحية عبر لعبة PUBG.. وهذا ما تفعله!

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صـــدر عــــن المديرية العامة لقوى الامـــن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، توصل الى كشف شبكة تجارة وترويج مخدرات محترفة تنشط عبر لعبة "PUBG"، حيث تقوم فتاة باستدراج الشبان الى منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات في البقاع بغية القيام بترويجها في محافظتي الجنوب وجبل لبنان.

بتاريخي 26 و27/5/2019، جرى توقيف كل من اللبنانيين:

م. م. (مواليد عام 1997)

ه. ع. (مواليد عام 1999)

وضبط كمية من المخدرات داخل شقة سكنية في محلة عين الرمانة عبارة عن:

/57/ علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و/370/ غ من مادة حشيشة الكيف.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".