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خطفوه من بعبدا وطالبوا بفدية.. المعلومات تكشف عن هوية منفذي العملية!

8
JUNE
2019
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 صــدر عــن المــديريـة العـامة لقــوى الأمــــن الداخـلي  - شعبـة العلاقـات العامـة البـــــلاغ التــــالـي:

"عند الساعة 3:31 من تاريخ 29/05/2019، أقدم ملثمون على خطف المدعو: حسن الحاج (مواليد العام 2001 لبناني) من أمام منزله في محلة بعبدا وفروا به الى جهة مجهولة. بعدها تلقى والد المخطوف الموجود في قطر اتصالاً من الخاطفين وطلبوا منه فدية بقيمة مليون دولار أميركي مقابل إطلاق ابنه.
على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بالسرعة الممكنة، حيث وفي خلال أقل من 12 ساعة تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد العصابة ومن بينهم المدعو:
م. د. (مواليد العام 1992 لبناني)
على أثر تكثيف الشعبة دورياتها في مناطق: بعبدا، الحدث والضاحية الجنوبية، بغية توقيفه، تركت العصابة المخطوف عند الساعة 21:30 من التاريخ ذاته.
نتيجة الرصد والمتابعة وبالتاريخ المذكور أوقفت دورية من الشعبة (م. د) في منطقة بيروت.
بالتحقيق معه اعترف باشتراكه مع آخرين، بعملية الخطف وانّه تولى مراقبة تحركات المخطوف قبل اختطافه بواسطة سيارته نوع مرسيدس ذات زجاج حاجب للرؤية، وأنه قام باستئجار جيب نوع هوندا CRV لون اسود المستخدم في الخطف.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".

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