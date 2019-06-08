إطلاق مهرجانات ضبيّة الدولية للعام 2019

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برعاية وزارة السياحة أطلقت رئيسة لجنة مهرجانات ضبيّة الدولية السيدة كورين قبلان الأشقرمهرجاناً فنياً بعنوان:“Taste the Music”بأمسيات مميزة ومتنوعة يحييها فنّانين لبنانيين ودوليين.

-(22 حزيران / يونيو) ليلة الافتتاح: أنغريد ناكور، شادي وفرقته الموسيقية، أياد صفير و “Proud Music Society”،كريستينا حدّاد مع فرقة استعراضية، JLP Show .

-(23 حزيران/ يونيو):ماريلين وفرقتها، أنس صباح فخري، Arnabeat، نور ماهر و برنار، رامادي.

الضبية- الطريق الداخلية قرب شركة كلّاسي خلفThe Village- من الساعة السادسة مساء حتى الواحدة ليلاً. (الدخول مجاني)

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-( 13 تموز/ يوليو 2019):"Pacha - Ibiza Night " افتتاح السهرة مع الـDJ اللبناني جاك سليمان والـDJالعالميين TaaoKross , Danny Wade, 2 Villas

من الساعة السادسة مساء حتى الرابعة صباحاً.

الضبية- الواجهة البحرية “Waterfront City- Dbayeh” تُباع البطاقات لدى Ticketlist.