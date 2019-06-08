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الميزة الأهم في العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار "المستقبل"، المرتكزة أساسا على التفاهم الرئاسي الذي خطّه الفريقان على مراحل بدءا من إجتماع روما الشهير بين العماد ميشال عون وسعد الحريري، تكمن في أنها قادرة على التكيّف عند أي إستحقاق أو خلاف، بحيث يطغى دوما صوت العقل على الإنفعال والإسترسال والإستسهال في المساجلة والمنازلة، وتقفز أحيانا كثيرة فوق محاولات داخلية، من ضمن الفريق الواحد، ترمي الى إستهداف هذا التفاهم أو تخريبه.

ولم تعد خافية العلاقة الجدلية الملتبسة (تنافسيا) داخل تيار المستقبل، الذي يقتبس مرجع كبير عبارة "بيت بمنازل كثيرة" للدلالة الى الحال التي يعيشها راهنا ـ ومرّ فيها في مراحل سابقة- وتظهّرت في إفتتاحية موقع "مستقبل ويب" صباح الخميس (اللهمّ احمي الحريري) وفي مقدمة نشرة أخبار تلفزيون المستقبل مساء اليوم عينه والمقتبسة قلبا وقالبا من هذه الإفتتاحية، في حين لا تخفى أيضا إلتباسات داخل التيار الوطني الحر، وإن غير مؤثرة في مساره السياسي العام وفي قبضة القيادة على القرار، رغم بعض الجلبة التي تظهر بين الحين والآخر، وهي ناتجة في الأصل من قصور أو طموح أو حتى غيرة هي في صلب طبع البشر.

وربما يسهم هذان التشابه والتماثل في الللاوعي الجمعي للتيارين، في إعادة ترتيب العلاقة في كل مرة تتعرّض الى الإهتزاز أو الى الإختبار، مع إشارة لافتة تتمثل في أن التفاهم الرئاسي، لا التسوية كما يحلو للبعض تسميتها، ظل دوما فوق أي إهتزاز أو إختبار، نتيجة قناعة عند الطرفين، وهي قناعة راسخة تعود الى العامين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ بمعنى العمل على إستعادة ثنائية بشارة الخوري ورياض الصلح التي أسست للإستقلال وأرست دولة الميثاق الذي لم يكن يومها يحتاج الى أكثر من كلمة شرف بين المتعاقدين، وجعلت المارونية السياسية بمعناها السياسي الحقيقي لا المذهبي أحد أبرز مداميك قيام الدولة في زمنها الدُرّي، إلا إذا أراد البعض، على سبي المثال لا الحصر، إغفال حقيقة أن فؤاد شهاب باني دولة المؤسسات كان في صلب هذه المارونية السياسية، فيما أبرز الشخصيات الوطنية السنية كانت أيضا في صلب هذه المشهدية. لكن لا يعني ذلك أن ثمة من يريد إستعادة هذه التجربة، لأن التاريخ، خلافا للإعتقاد الماركسي ولمن لا يزال يتمسّك بهذا الإعتقاد، لا يعيد نفسه، لكنه ينتحل L’histoire ne se répète pas, mais elle se plagie، ولأن لكل ظرف وزمن أبطالهما وشخصياتهما وتوازناتهما، الى جانب أن لا نية لدى الرئاسة وحزبها الداعم في العودة الى زمن لا يشبه في أي شكل من أشكال الزمن الراهن، لا شكلا ولا مضمونا.

في أي حال، تكمن أهمية العلاقة الثنائية الحزبية – الشخصية بين التيارين، في أنها دافعة بقوة إرادة القائمَين عليها، الى ترسيخ الاستقرار اللبناني وإستنهاض الدولة في سياق الدستور الساري، وتأمين سلاسة في الحكم غالبا ما كانت غائبة نتيجة اللاإتزان، وربما الأصح الإختزال في العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة منذ الأعوام الأولى للجمهورية الثانية. ولعل الصورة الأكثر نصاعة وإشراقا لهذه العلاقة تجلّت إبان محنة الرئيس الحريري في تشرين ٢٠١٧، وهي التي سرّعت في تطبيع الكيمياء السياسية والشخصية، لا بل شكّلت إختبارا لا مثيل له، ربما على مر التاريخ السياسي للأمم، للثقة بين التيارين، وللعاطفة الشخصية الخاصة التي يوليها تحديدا رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة.

وربما لكل ذلك، تعود العلاقة لتستقيم في شقيها الشخصي والسياسي عند كل مفصل، تأسيسا على المصلحة الوطنية المشتركة التي تجمعهما، في مواجهة كثر لا يخفون سقمهم منها ورغبتهم في نسفها، مدخلا الى تفكيك التفاهم الرئاسي ومندرجاته، وتاليا نتائجه.