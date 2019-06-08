عناوين الصحف ليوم السبت 8 حزيران 2019

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البناء: البرلمان الألماني يخذل ترامب ويصوّت على رفض تصنيف حزب الله على لوائح الإرهاب

كرامي للتحقيق في الاعتداء على طرابلس... والقومي لدعم الجيش والقوى الأمنيّة

عون للبنان المثال... وارتباك «مستقبلي» مع الاشتراكيّ... والموازنة لأسبوع نيابيّ

الأخبار: «إسرائيل» المقبلة: «حريديم» أكثر... «علمانيون» أقلّ

وزير المال يخفي سجلّات سلامة!

الحكومة تكذب: لا أموال لتسديد ديون الضمان







اللواء: جنبلاط يدخل على خط التراشق.. والملفات الحسّاسة مهدّدة!

الحسن تكشف عن غرفة عمليات لمواجهة «الذئاب المنفردة».. وساترفيلد يعود الأربعاء إلى بيروت

الجمهورية: "النيران الصديقة" تهدد الحكومة

الديار: تأخير إقرار الموازنة كارثة على المالية العامّة وعلى الاقتصاد والمواطن

2019 عام خفض المديونية وأيام عصيبة تنتظر الاقتصاد

القروض للقطاع الخاص انخفضت 4 مليار دولار أميركي على أربعة أشهر



النهار: انهيارات تسلسلية تهزّ الواقع الحكومي

the daily star: Hassan details Tripoli attack path of destruction

?l'orient le jour: L’attentat de Tripoli entravera-t-il l’adoption d’une loi d’amnistie générale