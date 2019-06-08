أسرار الصحف ليوم السبت 8 حزيران 2019

A + A -

اللواء: اسرار

همس

لا يستبعد مصدر مطلع إعادة تموضع النقاش في مجلس الوزراء على خلفية اعتداء طرابلس عشية أوّل أيام العيد.



غمز



يطمئن نائب ناشط ان العودة إلى ملفات الفساد، لن تتأخر بعد إقرار الموازنة.



لغز

سارع وزير سيادي لاحتواء حسابات خاطئة كادت تؤدي إلى أزمة في محنة وطنية.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءل خبراء في الشؤون الدولية عن سبب الموقف الروسي من أحداث ليبيا والسودان في الموقع الواحد مع السعودية بوجه الدور التركي الذي سعى إلى امتلاك قواعد عسكرية في البلدين ليضمن حضوراً إقليمياً في البحر المتوسط والبحر الأحمر وتوقف الخبراء أمام المواقف الروسية الشديدة اللهجة في تأييدها للمجلس العسكري السوداني والجنرال خليفة حفتر في ليبيا وأمام الموقف البريطاني المعارض لهما، وقالت ربما يكون ترسيم الحضور الإقليمي والدولي في البحار المحيطة بالمنطقة من قزوين إلى البحر الأسود والخليج والبحر المتوسط موضوع تفاهم أميركي روسي يتوّج بتواجد روسي في ليبيا ووجود أميركي في السودان.

الجمهورية: أسرار

كباش

تخوّفت أوساط سياسية من أن يؤدّي «الكباش» الحاصل بين تيارين إلى التعطيل في إستحقاق قريب جداً.

حراسة

لاحظت أوساط متابعة لملفٍ حسّاس أن أهالي احدى البلدات البقاعية يقيمون حراسة مشدّدة في الليل والنهار تحسبا لأي طارئ.

خلاف

قال قطب سياسي عن الخلاف بين مرجع بارز ووزير حالي: « فتشوا دائماً عن المصالح».