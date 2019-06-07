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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

رفعت الأجهزة الأمنية من مستوى التنسيق في ما بينها، متخذة إجراءات استباقية ووقائية خصوصا في موسم السياحة هذا الصيف.

وروت وزيرة الداخلية بعد ترؤسها مجلس الأمن المركزي ما حصل في طرابلس، مشددة على الإستقرار الأمني ومشيرة الى تولي مخابرات الجيش وشعبة المعلومات التحقيق.

ووسط الحد الأدنى من الإستقرار السياسي، إهتز هذا الإستقرار نتيجة الخلاف حول رئاسة بلدية شحيم في إقليم الخروب وجرت مناوشات كلامية بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي.

وفي رأي مطلعين أن حل المشكلة متطور إلا إذا كان الخلاف أكبر من البلدية.

وعلى بعد يومين من الأسبوع الجديد، عكف الرئيس نبيه بري على توجيهات للمديرين المختصين في البرلمان لبرمجة إجتماعات لجنة المال النيابية، للإنتهاء من درس مشروع قانون الموازنة وإقراره في جلسة عامة في وقت قريب.

وفي شأن آخر أكد رئيس الجمهورية على جملة مواقف تتعلق بالمنتشرين اللبنانيين في الخارج وعلى تسهيل عودتهم الى ربوع الوطن، فيما تحدث وزير الخارجية عن قوانين للجنسية.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

لا تكاد تهدأ جبهة سياسية، حتى تشتعل أخرى، ليبقى الثابت الوحيد أن السؤال عن المستفيد من التصعيد المتنقل، لم يلق جوابا بعد.

فبعد أسبوع حافل من السجال بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، فتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النار بشكل مفاجئ على التيار الأرزق اليوم، ليشن نواب ومسؤولون حزبيون هجوما مباغتا عبر محور اقليم الخروب، وهو ما تصدى له احمد الحريري بسلسلة تغريدات، قبل أن يسود الهدوء النسبي، مع استمرار المناوشات...

لكن، في مقابل المشهد المحلي الملبد، أشرقت اليوم شمس الانتشار مجددا على أرض لبنان، حيث انعقد مؤتمر الطاقة الاغترابية السادس في بيروت، والخامس عشر في العالم، وسط حضور لافت من مئة وسبع دول... وقد توج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمر بكلمة، اكد فيها ان "لبنان يكافح اليوم للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة، خصوصا في الميدان الاقتصادي، ولكنه يسلك درب التعافي".

أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فبعث برسالة واضحة إلى من يعنيهم الأمر، بالقول: "لن نقبل ان يكون للقاضي سمسار، وللشرطي ثمن، وان يبقى جارور الموظف مفتوحا، وان لا نستبدل سجل العار ببرنامج الكتروني... ولن نقبل ان تحمي الدولة المذهبية الفاسد والمرتشي والمرتكب باسم مذهبه". واضاف: "لن نقبل ان يكون وطننا حلم الوطن البديل لغيرنا، فلا يحل الفلسطيني مكان ابن الجنوب، ولا يحل السوري مكان ابن البقاع وعكار، ولا يحل في لبنان الا ابن اللبناني المنتشر صاحب الحق الأول في وطنه الأول".



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

لا زالت رصاصات الارهاب في طرابلس تخطف انظار واسماع اللبنانيين، وعلى وقع صداها وقدرة مداها استحالت سجالات ونزالات، وخلط العسكري بالقضائي، والنفسي بالسياسي، حتى بات الدم المسفوك غيلة يستغيث لكي لا يعلق الوطن في حادثة طرابلس ويقوى الارهاب على افعال اخرى..

وآخر افعال اليوم، نظرية الحالة النفسية لمنفذ الجريمة الارهابية التي اعادت استحضارها وزيرة الداخلية بعد اجتماع مجلس الامن الفرعي..

وان كان الحادث متفرعا عن مسار ارهابي طويل، فان الاوضاع لا زالت ممسوكة بحسب رئيس الجمهورية الذي وعد في محضر الطاقة الاغترابية بطاقة ايجابية، مؤكدا على كفاح لبنان للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة، خصوصا في الميدان الاقتصادي، لكنه يسلك درب التعافي كما قال..

درب غير معافاة تسلكها علاقة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وعلى حافة مجلس بلدي، كادت ان تنبش كل امانات المجالس بين الحزبين، مع تغريدات نارية شارك فيها السلاح السياسي الثقيل من الطرفين..

في الاقليم شخص يتعاطى بخفة سياسية ويتقلب بين مواقف لا تمت الى قواعد السياسات الدولية بصلة، انه دونالد ترامب المتقلب والمنقلب على مواقفه بين الفينة والاخرى، الى ان رسا اليوم بعد طول دعوة لايران بالتفاوض، بفرض عقوبات جديدة على العديد من شركاتها البيتروكيماوية، ومن يتعامل معها من الشركات الاجنبية..



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

وضعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن النقاط على الحروف، وقدمت الى اللبنانيين عرضا شاملا لوقائع وخلفيات العملية الارهابية في طرابلس، في وقت تراجعت حدة السجالات السياسية، وسجلت الساعات الماضية هدوءا على الجبهة السياسية.خرقته تغريدات للحزب التقدمي الاشتراكي،استدعت ردودا من تيار المستقبل، واتصالات ما لبثت أن اطفأت التراشق الكلامي في مكانه

الوزيرة الحسن التي روت بالتفاصيل مجريات العملية الارهابية، وشكرت القوى الامنية والعسكرية،

قالت ردا على سؤال: نحن كفريق سياسي متمسكون بالتسوية السياسية لان هدفنا النهوض بالاقتصاد، وان نتطلع الى احتياجات المواطنين الذين يرزحون تحت اعباء كبيرة.

من هذا المنطلق، نحن متمسكون بهذه التسوية، والسؤال يوجه الى من يصوب على الحالة التي جاهدنا حتى نصل اليها.

ولمناسبة المئوية الأولى لمحكمة التمييز في لبنان، اطل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مؤكدا تمسك المجلس بمطالبه لجهة الحفاظ على الأمن الاجتماعي للقضاة واستقلالية السلطة القضائية.

وقال ان اعتكاف القضاة جاء لإسماع المسؤولين مطالبهم وليس الاضرار بالمواطن، وان على القضاة المعتكفين الاحتكام لضميرهم وممارسة مسؤولياتهم كاملة، لافتا الى انه ليس هناك فساد قضائي، بل تنقية ذاتية والقضاء ينقي نفسه بنفسه.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

إشتباك مثلث الأضلاع. الضلع الأول بين بيت الوسط ومن سمي بأنه يجلس على رصيف بيت الوسط، ومن دون قفازات: بين الرئيس سعد الحريري والنائب المنتفض نهاد المشنوق الذي رفع السقف من دار الفتوى ليحاكي حالة اعتراض سنية، ويتردد أن كلامه لاقى صدى إيجابيا في البيئة السنية لكنه توقف عند رصيف بيت الوسط... الضلع الثاني بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي ظاهره "رمانة" بعض بلديات الشوف وباطنه "قلوب ملآنة" بين بيت الوسط وكليمنصو..الضلع الثالث بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، خلفيته كلام منسوب لرئيس التيار الوزير جبران باسيل، وردود من صقور المستقبل أحرجت حمائمه وجعلتهم يلتحقون، ولو متأخرين، بركب الصقور المستقبليين..

حدث كل هذه التطورات في وقت تستعد الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فكيف ستجتمع الحكومة فيما أطراف الصراع سيجلسون وجها لوجه على طاولتها؟ وكيف ستتم مناقشة البنود في ظل متاريس سياسية تأخذ أحيانا بعدا طائفيا؟ وأكثر من ذلك، هل ستنتقل هذه الإشتباكات إلى مجلس النواب مع معاودة لجنة المال والموازنة درس الموازنة اعتبارا من الإثنين المقبل؟ وماذا عن التخفيضات الموعودة لتحاكي نتائج مؤتمر "سيدر"؟



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

صار بدها حكومة، لقد بات لزاما على الدولة أن تستعيد رأسها أي رشدها لأنه غياب، الحكام والحكماء والخلافات المستعرة بين أهل الائتلاف الحاكم أدت الى فوضى إدارية وسياسية وأمنية على مساحة الجمهورية، ولا ننسى أن كل هذا يجري على صفيح ساخن حياتيا ومطلبيا في الداخل وجيوسياسيا ومصيريا في الاقليم.

لكن من أين نبدأ من السجالات تنتشر مثل النار في الهشيم وقد توسعت رقعتها لتشمل اليوم الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والأخير يقود معركة عنيفة مع التيار الحر، والمؤسف ان أسباب تجدد الاشتباكات متعددة وهي لا تقتصر على الجريمة الارهابية ليلة عيد الفطر فالحادثة شكلت مادة ملتهبة سوت الاشكالات الدائرة أصلا حول الموازنة والتعيينات والصلاحيات والأخرى وصولا الى السطح، وسط هذه الأجواء تنتظر الساحة السياسية عودة الرئيس الحريري الذي ورغم غضبه حافظ على كم من الهدوء يراهن على العقلاء لإعادة رأب ما تصدع مع الشركاء والألداء بما يعد عجلة العمل الحكومي الى السكة واختبار التهدئة يكون في اجتماع مجلس الوزراء وانطلاق عمل لجنة المال في درس الموازنة توازيا بمشهد غريب يعيش لبنان حال من الانفصاك السريالي الايجابي.

فرغم كل الاشتباكات والخلافات انعقد مؤتملا الطاقة الاغترابية بحضور ممثلين عن 107 دول ينتشر فيها اللبنانيون، وتوجه رئيس الجمهورية والوزير باسيل الى المؤتمرين داعين إياهم الى شبك الأيدي ومساعدة الوطن الأم في نهضته التنموية والعمرانية، وما لم يقله الرئيس والوزير للمنتدبين ولكن أوحيا به لا تجعلوا من فوضى لبنان وسوء إدارته عائقين أمام توظيفكم في ربوعه، فهو منذ التاريخ هكذا وسيبقى عصيا على الاصلاح الى الأزل هكذا عرفه أجدادكم وهكذا تكتشفون أنتم وهكذا سيتعرف اليه أبنائكم من بعدكم.



* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

يشتبك المستقبل على محورين: اشتراكي بلدي وعوني سياسي أمني .. ولا يكاد يلملم ضرباته حتى ينتكس بنائبة الشمال ديما جمالي الخارجة من تغريدة طائشة إلى صورة الزر المقلوب .. لكأن "العين الزرقا" قد اصابت التيار بدل ان تحميه.

ويحدث ذلك بوجود زعيم المستقبل الرئيس سعد الحريري خارج البلاد، فيما يقود حرب الرد عنه الأمين العام للتيار أحمد الحريري المستنفر عونيا واشتراكيا على حد سواء.

وعلى خط شحيم _ الجية كان النائبان بلال عبد الله ومحمد الحجار يذودان عن الإقليم ويخوضان حربا افتراضية استدرجت ردودا من فئة الأمناء العامين على خلفية رئاسة بلدية لكن الاشتباك تطور إلى سحب الكشوف والأرصدة المالية من الشهيد الحريري الى المستزرقين اشتراكيا .

ومنعا للخوض في تفاصيل الردود والتغريدات، والتغريدات المضادة يكفي القول إن الطرفين على صواب .. وكلما كشف الحزبان عن مكنونات السنوات الخوالي بأرزاقها ودفاتر تنازلاتها كان الجمهور المحايد ممتنا

والصراع البلدي الأمني السياسي يستكمل طريقه على جبهة الذئب المنفرد الذي اجتمع عليه اليوم مجلس الأمن المركزي برئاسة وزيرة الداخلية ريا الحسن محذرة من خطر استغلال جريمة إرهابية لشد العصب الطائفي أو السياسي وخفضت الحسن مستوى الاختلال العقلي إلى عبارة " غير متزن عقليا" ورأت أن من يقوم بمثل هذا العمل الإرهابي واضح، أنه ليس سويا لأنه لا يملك أي قطرة من الإنسانية وهو مجرمن وأوضحت أن المبسوط لم يرتكب أي عمل إجرامي داخل الأراضي اللبنانية في تلك الفترة، ولو كان لديه النية، نحن لا نحكم على النيات بل على الأعمال وحرصت وزيرة الداخلية على تاكيد أن ليس في لبنان بيئة حاضنة للإرهاب لاسيما في طرابلس .

البيئة الطرابلسية ليست حاضنة للإرهاب لكنها حاضنة " للتهريج " الذي تولتْه النائبة جمالي حصرا من دون أن يكون لها أي فرع آخر .. وبزراعة أكثر ضررا من محصول ديما .. تكشف الجديد اليوم عن دخول أطنان من الأرز المسرطن الذي سبق أن رفضت دخوله دولة الأردن وهذا أول إنجازات الوزير حسن اللقيس ومن سار على درب أسلافه ما هلك .