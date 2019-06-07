عزوف البروفسور غسان سكاف عن ترشحه لمنصب نقيب الأطباء

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يعلن البروفسور غسان سكاف أنه كان قد أعلن عن ترشحه لمنصب نقيب الأطباء فقط على قاعدة التوافق الإيجابي بغية تجنيب نقابة الأطباء مزيداً من الإنقسام على أثر المسار الانحداري والأجواء السلبية التي أحاطت بالنقابة في المرحلة الأخيرة .



أما وقد اختار الأطباء والأطراف المعنية الذهاب إلى خيار المعركة التي سوف تزيد من تفاقم الانقسام والتدهور، فإن الدكتور سكاف بات مضطراً وبكل أسف لإعلان عدم متابعة خيار الترشح متمنياً للنقابة وللأطباء اختيار الأفضل حفاظاً على ما تبقى وصوناً لحقوق ومصالح زملائه الأطباء والنقابة العزيزة.