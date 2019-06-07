الرئيسية سياسة بطريرك صربيا زار دير سيدة النورية: سنغادر لبنان وفي قلوبنا ذكرى طيبة

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استقبل راعي ابرشية البترون للروم الارثوذكس المطران سلوان موسي بطريرك بلغراد وسائر صربيا إيريناوس وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي، في دير سيدة النورية، يرافقهما وفدان كنسيان من رؤساء كهنة وإكليروس أنطاكي وصربي.

وأقيمت صلاة شارك فيها رئيس اتحاد بلديات البترون مارسيلينو الحرك ورئيس بلدية حامات عيسى عبسى.

والتقى إكليروس الأبرشية وأبناءها ورؤساء أديار دير سيدة النورية، سيدة كفتون ومار يوحنا المعمدان والقديسين سلوان وسمعان العمودي، والرهبان والراهبات في باحة الدير.

موسي

في نهاية خدمة صلاة الشكر، القى المطران موسي كلمة استهلها بالترحيب بالبطريرك إيريناوس، والبطريرك يوحنا العاشر واعضاء الوفدين الصربي والأنطاكي، وقال: "مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا.

فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال الآلام نفسها التي نتألم بها نحن أيضا،أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم".

اضاف: "قد لخص بولس بهذه الكلمات ما تحمله زيارتكم من معان تتشارك بها كنيستانا، الصربية والأنطاكية، حيث انتماؤنا إلى الجسد الواحد، بالإيمان، يجعلنا شركاء في الآلام والتعزية والخلاص. هذا هو النور الذي عاينه بولس الرسول على أبواب دمشق، التي رافقتكم إليها في بداية زيارتكم، وهو النور عينه الذي يضيء في هذا الدير المقدس، في كنف العذراء، أم النور، وهو الذي يختم اليوم الأخير من زيارتكم لكنيستنا.

وبين هاتين الخبرتين، المعمدتين بالنور الإلهي، تعيش كنيستنا شهادتها وتتعزى بما يسكبها الله عليها من نعم لكي تجتاز الآلام الكثيرة التي تعيشها. أبرشيتنا انبعثت من جديد بعدما عاشت من الحرب أبشع ويلاته. فقد تهدمت دار المطرانية وعشرات الكنائس وتهجر عشرات الألوف من أبنائها وهاجروا، لكنهم أعادوا بناء ما تهدم وعاد كثر إلى

(الأبرشية) التي تركوها. وهي حملت أيضا معاناة أبناء مناطق مختلفة من هذا البلد والبلدان المجاورة بحيث انتقل الكثيرون إلى العيش فيها، فسعت إلى تعزيتهم بما أوتيت. هذا كان بفضل رجاء راع كبير، هو سلفي، صاحب السيادة المتروبوليت جاورجيوس، الذي يطلب بركتكم، الذي أبى مدى 40 عاما ألا يعيد بناء المطرانية حتى يبني أبناء هذه الأبرشية بيوتهم وكنائسهم التي تهدمت. لقد حمل هذا الأب نور المسيح في خدمته الكهنوتية والأسقفية على المدى الأنطاكي كله لأجل أن تزدان الكنيسة بمحبين مخلصين وخادمين أطهار يعملون من أجل مجد الله ونشر الكلمة بتفانٍ ومحبة ومعرفة ،كما والتكريس في الحياة الرهبانية، التي كانت هذه الأبرشية نواة بعثها في الكرسي الأنطاكي".

وتابع: "أنتم اليوم في قلب لبنان، ففي هذا الجبل يقطن نصف سكانه، وفي هذا الجبل وجد المسيحيون ملجأ مدى العصور. على رؤوس جباله أرز الرب، وعلى ساحله أقدام رسل حملوا إلينا البشارة وانطلقوا منها إلى غير مكان. فكنيستنا تحمل إرثا رسوليا كبيرا. ففيها كرسي جبيل الذي أسسه الإنجيلي مرقص، معاون بطرس الرسول، المرفأ الذي انطلقت منه الأبجدية الفينيقية في بحر الأبيض المتوسط كما وبشارة الكلمة إلى القارة الأفريقية. وفيها كرسي البترون الذي أسسه الرسول سيلا، معاون بولس الرسول، والذي صار أسقفا على كورنثوس وجسد فيها كلمات التعزية التي استشهدت بها منذ قليل".

وقال: " أنتم اليوم في أقدس مكان للسيدة العذراء في لبنان. فديرها القديم بني على هذا السفح في القرن السادس، بفعل ظهورات العذراء متشحة بالنور تنقذ البحارة من العواصف ثم كل الملتجئين إلى كنف حمايتها. ولقد ارتبط ذكر الدير بالقديسين الذين نعيد لهم في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني، أي بالقديس يوحنا الذي نسك في هذا الدير، وهو ابن القديسين اكسينوفوندس وزوجته ماريا، وأخ القديس أركاديوس الذي نسك في فلسطين. أما ديرها الجديد حيث نحن قائمون الآن فيعود بناؤه إلى العام 1890. في هذه الجوار مغاور تعود إلى القرون المسيحية الأولى عاش فيها نساك كثر، في الأبرشية اليوم أديرة حية، ثمانية تشكل سورها الروحي، هذا كله يضاف إلى 153 في بلدات هذه الأبرشية وقراها".

وتوجه الى البطريرك إيريناوس وقال: "سرني أن أسمع منكم أنكم وضعتم هذه الزيارة الرسولية في منظار تأكيد وحدة الكنيسة الأرثوذكسية وأن تجسدها هذه الزيارة بكل تفاصيلها. فما يجمعنا هو يسوع المسيح، والشهادة له، وخدمة القريب القائمة على الإيمان الفاعل بالمحبة، وتربطنا عرى تاريخية تعود إلى القرن الثاني عشر، بفضل أول رئيس أساقفة للكنيسة الصربية ، القديس سابا الذي حمل معه من دير القديس سابا المتقدس في فلسطين ايقونة العذراء ذات الثلاثة ايدي والتي كان قد قدمها الى الدير الثامن للقديس يوحنا الدمشقي. فقد زار سابا انطاكية مرتين في رحلة الحج والثانية التي قام بها بين 1234و1235. وها هو الان يفرح من سماء بكونكم تثبتون هذه العرى بزيارتكم هذه وتباركون فيها، ابناء واكليروسا ورهبانا، كنيستنا عامة وهذه الابرشية خاصة ".

وختم : "ان كانت روابطنا التاريخية قد تعززت في العصر الحديث بفضل العمل الارثوذكسي المشترك في القرنين العشرين والحادي والعشرين، فلا تفاجأوا بان قديسيكم المعاصرين معروفون لدينا ومحبوبون ايضا واخص بالذكر القديس نيقولاوس فيليميروفتش (1965) والقديس يوستينوس بوبوفتش (1979) وترجمنا كتاباتها الى اللغتين العربية والاسبانية ".

ثم قدم الى البطريرك ايقونة شفيعي الابرشية الانجيلي مرقص والرسول سيلا عربونا لهذه الزيارة والبركة وايقونة سيدة النورية، اضافة الى مجموعة الكتب الخاصة بالقديسين الصربيين، وكتاب عن تاريخ الكنائس الارثوذكسية في منطقة جبيل ، اضافة الى شهادات تاريخية من منطقة جبيل، وكتابا عن كنائس قرنة الروم ومجموعة تذكارية تاريخية من لبنان (الأبجدية الفينيقية، أرز لبنان)، وقال: "أرجو ان يرافقكم نور المسيح الذي ظهر لبولس واقامه رسولا، نور المعزي الذي تسكبه ام النور بسخاء وباستمرار على طالبي شفاعتها وبايمان، بحبث تترجمون هذا النور في صلاتكم من اجلنا وفي كلمة تعزية وفي الخدمة الرسولية وفي العمل الدؤوب من اجل خير الكنيسة الارثوذكسية وشهادتها اليوم".

إيريناوس

بدوره، القى البطريرك ايريناوس كلمة قال فيها: "نشكركم على كلماتكم الطيبة التي ستبقى راسخة في اذهاننا، ومن المهم ان نعرف اين نحن، ولا سيما في هذا المكان المقدس الذي يكتسب اهمية تاريخية كبيرة. وبالنسبة الينا، كانت لدينا اديرة عدة خسرناها ونعمل على تجديدها من آثار الحروب التي ألمت بنا.

وأضاف: "ان الاديرة لها اهمية في الحياة الروحية. واشكركم انكم ترجمتم سيرة حياة قديسينا مما يؤكد وحدة الكنيستين".

وتابع: "اشكركم على الاعمال التي تقومون بها في الارجنتين، فليبارككم الرب وابرشيتكم ونحن سنصلي لكم. سنغادر لبنان وفي قلوبنا ذكرى طيبة، والله يبارك شعبكم وشعبنا. وكلنا امل اننا سنتغلب على التجارب".

وقدم الى راعي الابرشية شعار البطريركية الصربية وايقونة والدة الاله حامية الكنيسة الصربية.

وقدم المطران موسي الى البطريرك يوحنا العاشر أيقونة سيدة النورية في مناسبة زيارته الأولى للدير بطريركا.

ثم جرى استقبال للمؤمنين في باحة الدير الداخلية.