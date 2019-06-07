تعميم من وزير التربية إلى المدارس والثانويات: حذار هذه الخطوة!

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نبه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة من مغبة حجز بطاقات الترشيح للإمتحانات الرسمية بهدف تحصيل الأقساط، وذلك تحت طائلة إتخاذ إجراءات إدارية بحقهم.



وجاء هذا التنبيه في تعميم وجهه شهيب إلى كل المدارس والثانويات الخاصة وجاء فيه:

"حيث أن بطاقة الترشيح للإمتحانات الرسمية هي حق مكتسب للتلميذ، وحيث أن هذه البطاقـة تصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي - دائرة الإمتحانات، وحيث انه يتم تسـليم المدارس هذه البطاقات تسـهيلاً لعملية توزيعها في شكل سريع ومنظم الى المرشحين وسعياً من الوزارة في تخفيف العبء على أوليـاء الأمور وحيث أنه يعمد بعض المدارس والثانويات الخاصة إلى استعمال بطاقـة الترشيح للإمتحانات الرسمية كوسيلة ضغط على أولياء الأمور لتحصيل الأقسـاط المتبقية والمستحقة، لذلك، يطلب الى كل المدارس والثانويات الخاصة عدم حجز اي بطاقة ترشيح "ثانويـة عامة - كل الفروع - الشـهادة المتوسطة" وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحقها".