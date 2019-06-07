إرهابي طرابلس المبسوط لديه سوابق.. هذا ما كشفته وزيرة الداخلية!

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عُقد إجتماع إستثنائيّ لمجلس الأمن المركزي، ترأسته وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، لبحث تداعيات العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر المبارك.



عُقب الإجتماع، خرجت الحسن تقول إنّ الأجهزة المختصّة في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات تتولّى التحقيق في الهجوم "بطريقة مهنيّة وحرفيّة وتحت إشراف القضاء المختصّ"، لافتة الى أنّه "تقرّر إنشاء غرفة عمليّات إفتراضيّة في كلّ منطقة لإدارة أيّ أزمة قد تحصل وسيتمّ بحث تفاصيلها في الإجتماع الدوري لقادة الأجهزة".



وأشارت الحسن الى أنّ الإرهابي عبد الرحمن مبسوط إنطلق من منزله على متن دراجة نارية حاملاً 6 قنابل يدويّة ورشاش، وهو من مواليد 1991 من حي الحدادين ولديه سوابق بالتعاطي والايذاء والضرب، لافتة الى أنّه كان قد شارك في بعض العمليات العسكرية في سوريا.



وإذ لفتت الحسن الى أنّ "مواجهة الارهاب تتطلّب توحيد الخطاب السياسي والتأكيد على أهمية التنسيق القائم اليوم بين الأجهزة الأمنيّة"، قالت: "لنتعلّم من بعض الدول المتقدّمة كيف تتعامل مع مثل هذا الحدث وأي صورة تظهرها".



وفي الختام، قالت: "المجرمون الذين يقتلون بدم بارد غير متّزنين عقليًّا بالمعنى المجازي وليس الطّبّي ومن الخطير إستغلال جريمة إرهابية لشدّ العصب الطائفي والسياسي".