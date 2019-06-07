وزير العدل بحث مع كلودين عون روكز في خطة العمل لتنفيذ القرار 1325 بشأن المرأة والامن والسلام

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بحث وزير العدل ألبرت سرحان مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، في خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، وذلك في إطار الجولات التي تقوم بها على عدد من الوزراء والجهات المعنية.



وقالت السيدة عون روكز، بعد اللقاء: "لقد تباحثنا في الخطة المتعلقة بقرار مجلس الأمن والتي قدمناها الى رئيس الحكومة سعد الحريري للتصويت عليها في مجلس الوزراء. كما تداولنا في مشروع تعديل قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى رئيس الحكومة،إضافة الى مشاريع عدة تتعلق بحقوق المرأة لناحية تطبيق المساواة بحسب ما ينص عليه الدستور اللبناني ومنها تعديل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة والتي نأمل تعديلها قبل الذكرى المئوية لإعلان استقلال دولة لبنان الكبير".