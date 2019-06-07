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سجال من العيار الثقيل بين نائبين لبنانيين!

7
JUNE
2019
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اندلع سجال بين عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله وعضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار.


عبدالله في تغريدته الأولى توجه الى رئيس الحكومة سعد الحريري عبر “تويتر” بالقول: “غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم، معطلا لاتفاق التناوب في بلديتها، مستخدما أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم، من أجل الحاقهم بمئات ضحايا سعودي- اوجيه.اخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع “. وأضاف: “مش محرزة دولتك، عندك امور أهم بعتقد!!!”


وردّ عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار على عبدالله قائلاً: “لا انت يا د.بلال ولا غيرك مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري، شيل اللي حاطه على صفحتك وعلى صفحة الحزب أحسن ما تضطرنا نفتح الأوراق اللي الكل بيعرفها”.


وحذف عبدالله تغريدته لكنه عاد وقال: “لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب التويت، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من ادبياتنا”.

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