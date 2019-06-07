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باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية: هذه هي الطرق الـ4 للحصول على الجنسية

7
JUNE
2019
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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن وسائل الحصول على الجنسية اصبحت 4 ونأمل ان تصبح خمسة باقرار قانون يحترم مقدّمة الدستور لناحية منع التوطين ويمنح الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوّجة من اجنبي.

ولفت باسيل خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية الى انه تم إطلاق اليوم "دليل الجنسية" الذي يشرح الطرق الاربعة للحصول على الجنسية وقد تم إنشاء لذلك Call Center في الوزارة.

وأوضح وزير الخارجية أن "الطرق الاربعة للحصول على الجنسية هي: استعادة الجنسية عبر خدمة Online على الموقع http://www.Lebanity.gov.lb وتسجيل الولادة او الزواج في البعثات اللبنانية وقانون اختيار الجنسية ومرسوم التجنّس الذي يمنحه رئيس الدولة بالاشتراك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية".

وشدد باسيل على ان "قانون اختيار الجنسية مخصّص للذين اختاروا الجنسية اللبنانية وتسجّلوا ما بين الاعوام 52 – 58 وبقيت ملفّاتهم مخزّنة وغير منفّذة"، لافتا الى ان "مرسوم التجنيس هو الذي يمنحه رئيس الدولة بالاشتراك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهي صلاحيّة تقديريّة تعود له، نقترح، اذا سمح فخامته، ان تُعطى الأولوية بشكل دوري دائم، لأولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من اجنبي لحين اقرار القانون، وللمنتشرين الذي لا تنطبق عليهم الحالات السابقة".

الى ذلك، رأى باسيل أن التجربة الانتخابية الاولى شكّلت نجاحاً كبيراً لم يكن متوقعاً، خصوصا لحسن سير العملية ونسبة التسجيل ونسبة المشاركة، الاّ انّ تسجيل تسعون الفاً وانتخاب خمسون الفاً يبقى اقلّ بكثير مما نتوقّعه للمرة المقبلة.

وقال: "كنتُ قد تقدّمت بعدَ الانتخابات بمشروع قانون يصحّح اخطاء القانون الأخير لناحية الآليّات المتبعة ويسهّلها. تذكّروا انه سيكون لكم في الانتخابات المقبلة، ولأوّل مرة بتاريخ لبنان ستة نواب يمثلون الانتشار اللبناني بكافة قاراته -كونوا كثراً بمئات الآلاف لكي نعمل على مضاعفة هذا العدد".

وأعلن انشاء "المنصة الالكترونية" e-mofa التي بدأت بالعمل التجريبي هذا الشهر في سفارة واشنطن وستنتقل تباعاً هذه السنة لتصل الى كل البعثات.

وفي سياق آخر، أعلن باسيل إطلاق هذا الشهر دفعة من 43 دبلوماسياً جديدا في كل السفارات، ولأوّل مرّة بتاريخ لبنان 20 ملحقاً اقتصادياً، قائلا: "ها نحن نعيّن 118 قنصلاً فخرياً جديداً نضيفهم الى الـ 31 الموجودين لتصبح شبكتنا منتشرة في 149 مدينة عالمية (اضاقة الى الـ 70بعثة) والتي سنزيدها اكثر هذه السنة".

وسأل وزير الخارجية "لبنان الذي ينتظر الدعم الخارجي الاقتصادي يمكنه الاكتفاء بطاقات انتشاره لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ ومن غيركم أولى بأن يكون شريك الدولة في معمل الكهرباء ومعمل النفايات وسكك الحديد والمرافئ البحريّة والمشاريع الاستثماريّة الضخمة؟".

وأوضح ان "من شأن مؤتمرنا في زمن اقرار الموازنة الصعبة، ان يسهم ايجاباً بنمو الاقتصاد وتفعيل التبادل التجاري بين لبنان ودول الانتشار بزيادة الصادرات اليها، وان يسهم بتشجيع الشركات الناشئة وبمشاريع اعادة اعمار سوريا والمشرق".

 

 

 

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