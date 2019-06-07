الامطار عائدة.. في هذه الأيام!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض محدود بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا، واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية، مع تكون ضباب على المرتفعات ليلا.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط بعض الأمطار المحلية خاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الارز من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75%.

-حال البحر: مائج رارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,47