living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان يشارك بمعرض السياحة في كوريا الجنوبية

7
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا الجنوبية برعاية  معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، وبشراكة فريدة بين سفارة لبنان في ســول وشركة نخال للسياحة، شارك لبنان ولأول مرة بجناح كبير في معرض السياحة الذي تنظمه مدينة ســـول Korea Tourism Fair 2019  من تاريح ٧/٦/٢٠١٩ لغاية ٩/٦/٢٠١٩.
 
وتهدف المشاركة إلى استقطاب السائح الكوري لزيارة لبنان ضمن جولة تضم مصر، لبنان ، الأردن وتركيا.
 
تجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان المسيحيين في كوريا تشكل ٢٥ ٪ من مجمل السكان ويشكل لبنان حافزاً كبيراً للسياحة الدينية إلى جانب السياحة الثقافية. وفي لفتة استثنائية، زار عمدة مدينة ســـول بارك ون- سون الجناح اللبناني برفقة سفير لبنان لدى كوريا الجنوبية أنطوان عزام. وتذوق الحلويات اللبنانية وأشاد بفرادة الطبيعة اللبنانية في الشرق الأوسط. وأشاد العمدة بالمطعم اللبناني وأمل أن يكون للبنان حضور اقتصادي كبير في مدينة ســـول.
 
كذلك زار الجناح اللبناني سفير جمهورية مصر العربية الدكتور حازم فهمي على رأس وفد من أصحاب شركات السياحة المصرية وتم التبادل في إمكانات التعاون بين البلدين عبر شركة نخال للسياحة.
 
ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها السفارة اللبنانية في ســـول بمناسبة اليوبيل الــ ٢٥ لبدء العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا.
 
ومنها المشاركة بمعارض المنتجات الغذائية والنبيذ اللبناني وحفل موسيقى جاز ومعرض للرسم التشكيلي ومهرجان للسينما.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout