لبنان يشارك بمعرض السياحة في كوريا الجنوبية

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بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا الجنوبية برعاية معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، وبشراكة فريدة بين سفارة لبنان في ســول وشركة نخال للسياحة، شارك لبنان ولأول مرة بجناح كبير في معرض السياحة الذي تنظمه مدينة ســـول Korea Tourism Fair 2019 من تاريح ٧/٦/٢٠١٩ لغاية ٩/٦/٢٠١٩.

وتهدف المشاركة إلى استقطاب السائح الكوري لزيارة لبنان ضمن جولة تضم مصر، لبنان ، الأردن وتركيا.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان المسيحيين في كوريا تشكل ٢٥ ٪ من مجمل السكان ويشكل لبنان حافزاً كبيراً للسياحة الدينية إلى جانب السياحة الثقافية. وفي لفتة استثنائية، زار عمدة مدينة ســـول بارك ون- سون الجناح اللبناني برفقة سفير لبنان لدى كوريا الجنوبية أنطوان عزام. وتذوق الحلويات اللبنانية وأشاد بفرادة الطبيعة اللبنانية في الشرق الأوسط. وأشاد العمدة بالمطعم اللبناني وأمل أن يكون للبنان حضور اقتصادي كبير في مدينة ســـول.

كذلك زار الجناح اللبناني سفير جمهورية مصر العربية الدكتور حازم فهمي على رأس وفد من أصحاب شركات السياحة المصرية وتم التبادل في إمكانات التعاون بين البلدين عبر شركة نخال للسياحة.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها السفارة اللبنانية في ســـول بمناسبة اليوبيل الــ ٢٥ لبدء العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا.

ومنها المشاركة بمعارض المنتجات الغذائية والنبيذ اللبناني وحفل موسيقى جاز ومعرض للرسم التشكيلي ومهرجان للسينما.