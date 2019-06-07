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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب نقولا صحناوي البيان التالي:

بعد الجهد لإرساء تسوية بموضوع بلدية الفاكهة – الجديدة والتفاوض مع الجميع بما فيه مصلحة الميثاقية والشراكة في البلدة والتي تقوم على اسس العيش المشترك، احطنا علماً بقرار وزيرة الداخلية تطبيق قرار مجلس شورى الدولة، ولكننا اضعنا الفرصة بالتقدم سوياً بمشروع قانون كان سيغير قواعد الانتخابات لارساء واحترام التوازنات الديمغرافية ويجنب البلدة مدة طويلة من الفراغ ويؤدي الى شل العمل البلدي.

وبالرغم من كل ذلك فاننا نشكر كل من ساهم بالمسار التسووي لانهم عملوا على اساس الشراكة والميثاقية وهي احد المفاهيم التي يتمسك بها التيار الوطني الحر واهدافه على الصعيدين المحلي والوطني ونأمل ان تتاح الفرصة امامنا من اجل تجديد هذه الجهود بالتعاون مع نواب تيار المستقبل في الغد القريب.