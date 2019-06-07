٩ جلسات للجنة المال الأسبوع المقبل

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تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ٩ جلسات الأسبوع المقبل، اولها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين وعلى جدول اعمالها بندان، الاستماع إلى جواب وزير المالية حول (فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة) في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019، ودرس مواد الموازنة.

اما الثلاثاء والاربعاء والخميس، فتعقد اللجنة جلستين في اليوم، الأولى عند العاشرة قبل الظهر والثانية عند الخامسة عصراً.

وتختتم اللجنة الأسبوع بجلسة عند الرابعة بعد ظهر الجمعة لدرس مشروع موازنة العام ٢٠١٩ والموازنات الملحقة.