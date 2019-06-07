أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 7 حزيران 2019

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اللواء

همس

تواجه الحركة المطلبية «ربط نزاع» بأكثر من اتجاه، على صعيد إدارة المطالب وكيفية تحقيقها.

غمز

يعيش نواب في كتل فاعلة حالة من الضياع في ظل غياب التوقعات وضغط الأزمات على إدارة العجز المالي.

لغز

طرحت على بساط البحث من جديد مسألة الإجراءات المالية بحق رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما القوى العسكرية والأمنية..؟

الجمهورية

طرح على قطب سياسي فكرة مصالحته مع قطب آخر من الطائفة نفسها فقال: لن أضع يدي في يده.

تزداد العالقة سوءاً بين مرجع بارز وأحد الوزراء السابقين، حيث أن الأول يتهم الثاني بالمزايدة عليه وانتقاده في الصالونات.

لوحظ أن العلاقة انقطعت فجأة بين حزب بارز وشخصية سياسية كانت تربطهما علاقة تحالفية تاريخية.



البناء

كواليس

توقفت مصادر جزائرية أمام قرار المجلس الدستوري بتمديد ولاية الرئيس المؤقت بعد الفشل في إجراء الإنتخابات الرئاسية علماً أنّ الفشل ناتج عن قرار شعبي وسياسي بعدم إرجاء الانتخابات في ظلّ الرئاسة المؤقتة، وتساءلت عن هدف رئاسة أركان الجيش التي تشرف عملياً على عمل الرئاسة المؤقتة والمجلس الدستوري من إبقاء الوضع في الاستعصاء الذي سيجعل فرضية التصادم قائمة إذا تمّ تحديد موعد جديد للانتخابات دون تغيير الطاقم الحاكم لصالح حكم انتقالي مقبول شعبياً، وقالت إنّ الجزائر على المفترق في علاقة الحراك الشعبي بالمؤسسة العسكرية…





الأخبار



علم وخبر





لا مهلة لاستبدال لوحات السيارات

خلافاً لما يتردد عن أن قوى الأمن الداخلي ستبدأ بتسطير محاضر ضبط بحق السيارات التي لم تستبدل لوحات تسجيلها قبل نهاية الشهر الجاري، فإنه لا مهل محددة لاستبدال اللوحات للسيارات الخصوصية. في المقابل، فإن السيارات العمومية تخضع لمهلة حددت في نهاية العام الحالي. وبحسب هيئة إدارة السير، فإنه لم يتم، حتى اليوم، وضع أي مهلة لاستبدال اللوحات الخصوصية، وفي حال حصول ذلك، سيكون هنالك وقت كاف لقيام المواطنين باستبدال اللوحات، من دون تعرّضهم لأيّ ضغط. يذكر أنه منذ بدء اعتماد اللوحات الجديدة، أي منذ سنة ونصف سنة، تم استبدال 60 في المئة من اللوحات.



مفت جديد لطرابلس



انطلقت في طرابلس مهمة البحث عن خلفٍ لمفتي المدينة الشيخ مالك الشعار. ففي 31 كانون الأول المقبل، تنتهي الولاية الممدّدة لمفتي طرابلس والشمال، الذي تربطه علاقة سيئة بكل مرجعيات طرابلس السياسية... باستثناء تيار المستقبل. فالأخير هو «صاحب الفضل» بتمديد الولاية، سنةً وثلاثة أشهر، قيل يومها إنّه أتى ردّاً على الدعم الذي قدّمه الشعار لـ«المستقبل» في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، إلى حدّ بات رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي والوزير السابق أشرف ريفي، يتجنبون التواصل مع المفتي... ولو بطريقة عابرة في المناسبات الاجتماعية. أسماءٌ عدّة تُنافس على الموقع، إلا أنّ الأبرز بينها هي ثلاثة: إمام مسجد السلام بلال بارودي، رئيس المحكمة الشرعية في طرابلس والشمال القاضي عبد المنعم غزاوي والرئيس السابق للمحكمة الشرعية القاضي الشرعي سمير كمال الدين.