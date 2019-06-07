مفتٍ جديد لطرابلس؟...وعلاقة سيئة

A + A -

انطلقت في طرابلس مهمة البحث عن خلفٍ لمفتي المدينة الشيخ مالك الشعار. ففي 31 كانون الأول المقبل، تنتهي الولاية الممدّدة لمفتي طرابلس والشمال، الذي تربطه علاقة سيئة بكل مرجعيات طرابلس السياسية... باستثناء تيار المستقبل. فالأخير هو «صاحب الفضل» بتمديد الولاية، سنةً وثلاثة أشهر، قيل يومها إنّه أتى ردّاً على الدعم الذي قدّمه الشعار لـ«المستقبل» في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، إلى حدّ بات رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي والوزير السابق أشرف ريفي، يتجنبون التواصل مع المفتي... ولو بطريقة عابرة في المناسبات الاجتماعية. أسماءٌ عدّة تُنافس على الموقع، إلا أنّ الأبرز بينها هي ثلاثة: إمام مسجد السلام بلال بارودي، رئيس المحكمة الشرعية في طرابلس والشمال القاضي عبد المنعم غزاوي والرئيس السابق للمحكمة الشرعية القاضي الشرعي سمير كمال الدين.