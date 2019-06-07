إجراءات عسكرية وأمنية وجهوزية تامة لمواجهة «الصواريخ البشرية» المُسيّرة

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استكمل أمس تشييع شهداء الهجوم الارهابي الذي نفذه الانتحاري عبدالرحمن مبسوط في طرابلس، وتوزعت جثامين الشهداء في برعشيت والعيشية وتل صفية وطرابلس، فأقيمت جنازة عسكرية للملازم اول حسن فرحات في بلدته برعشيت، وأوفد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ممثلين عنه للتعزية وللمشاركة بالجنازات على مستوى مفتيي المناطق، في حين زار قائد الجيش العماد جوزيف عون منزلي شهيدي الجيش معزيًا، وهكذا فعل المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وعلى الرغم من الاعتقاد ان للجريمة طابعا فرديا (ذئب شارد)، فإن قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي والمؤسسات الامنية الاخرى اتخذت احتياطات استباقية لاحتمال وجود المزيد من الذئاب الشاردة او «الصواريخ البشرية» المُسيّرة عن بُعد تحسبًا واحترازًا.

قائد الجيش العماد جوزيف عون قال ان الجيش سيبقى في جهوزية تامة لمواجهة اي خطر يهدد امن لبنان وسلمه مهما بلغت التضحيات.

العماد عون الذي قدم التعازي بالملازم اول الشهيد حسن علي فرحات في برعشيت وبالشهيد العريف جوني ناجي خليل في العيشية انتقل الى طرابلس والتقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وتفقد الوحدات العسكرية في المدينة، وقال: الضريبة كانت غالية لكنها شرف لنا.

واضاف: هذا الذئب المنفرد حاول احداث فتنة في طرابلس، ورد عليه المفتي الشعار ان الجيش هو العمود الفقري للبنان، وهناك اجماع شعبي حول الجيش.

وعرضت الولايات المتحدة وفرنسا المساعدة في كشف الدافع لهذه العملية، وارسال متخصصين متابعين لداعش ولمنع عودتهم الى لبنان.

وشهدت ساحة النور في طرابلس اعتصاما شعبيا وحزبيا دعما للجيش والامن الداخلي واستنكارا لما حصل.