إغلاق شارع الكبوشية في وسط بيروت غدا.. والسبب؟

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بتكليف من بلدية بيروت، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال تحفير الإسفلت القديم في شارع الكبوشية، المؤدي إلى كنيسة الكبوشية، والمحاذي لشارع المصارف في وسط بيروت، وذلك تمهيدا لإعادة التعبيد.

وستباشر الأشغال، اعتبارا من الساعة 7,00 من صباح يوم غد الجمعة 7/6/2019، ولحين الانتهاء بالتاريخ ذاته.

مع الإشارة إلى أن هذه الأشغال ستؤدي في بعض مراحلها، إلى منع المرور في الشارع المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".