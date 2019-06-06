شهيب تابع التحضيرات للامتحانات الرسمية: أعضاء فريق الامتحانات أبدوا مسؤولية رفيعة بالعمل رغم عطلة عيد الفطر

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اطلع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، على التحضيرات للامتحانات الرسمية التي تنطلق في 12 من الجاري، عبر جولة رافقه فيها المدير العام للوزارة فادي يرق ورئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان ورئيس وحدة المعلوماتية توفيق كرم.

استهل شهيب جولته بزيارة مركز بنك الأسئلة في مقر الوزارة، حيث اطلع على طريقة وضع الأسئلة وفرزها وطبعها قبل توزيعها على مراكز الامتحانات في المحافظات كافة. واستمع إلى شرح تقني حول كاميرات المراقبة التي أنجز تركيبها في كل مراكز الامتحانات وربطها بالمركز الرئيسي في الوزارة. ثم تفقد مقر إقامة الأساتذة وموظفي دائرة الامتحانات الذين سيخضعون لاجراءات تمنع خروجهم من الوزارة قبل استكمال الامتحانات.

بعد ذلك انتقل شهيب والمسؤولون إلى مجمع بئر حسن التربوي، واطلع على كيفية فرز الامتحانات بعد وصولها إلى المركز بمرافقة القوى الأمنية، وكيفية تصحيحها قبل إدخالها إلى نظام المعلوماتية لاصدار النتائج.

وأثنى شهيب على العمل الذي يقوم به فريق الامتحانات، مقدرا الجهد الذي يبذلونه "خاصة وأنهم أبدوا مسؤولية رفيعة رغم عطلة عيد الفطر، فواظبوا على الحضور إلى مراكز عملهم لاكمال التحضيرات اللازمة".

وأكد الشعار الذي رفعه في اليوم الأول لتسلمه الوزارة، وهو إعادة الاعتبار للشهادة الرسمية، معتبرا أن ما يقوم به فريق الوزارة من "عمل مسؤول ومهني" سيساعده بالتأكيد على تحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة المتوسطة تنطلق في 12 حزيران الجاري وامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الثلاث تنطلق في 18 الجاري.