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الكتائب: نحيي الوزير باسيل... التقارب بين التيار والكتائب مرحب به

6
JUNE
2019
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صدر عن مجلس الاعلام في حزب الكتائب البيان التالي:
"لفتنا كلام الوزير باسيل في مناسبة اجتماعية، تناول فيها تجربة حزب الكتائب التاريخية والعلاقة الحالية مع التيار .
بداية، نود أن نحيي الوزير باسيل على إعجابه بالتجربة الكتائبية واعتبارها مصدرا للعبر، ونتمنى ان يستلهم هذه التجربة، في التمسك بالثوابت الوطنية، من سيادة كاملة، وسمو المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة.
اما محاولة التقارب بين التيار والكتائب فمرحّب بها في كل وقت، شرط ان تأتي تحت سقف الثوابت، وهو ما حال دون التوافق حتى الآن. فموقف التيار الحالي من السيادة أقرب إلى موقف بعض الحاضرين في العشاء منه إلى موقف حزب الكتائب. اما مثلث الكتائب فلم يكن يوما قائما على مواقع بل على أداء شاغليها، ولهذا دعمت الكتائب تاريخيا رؤساء وضعوا الاستقلال والسيادة ايقونات في عهدهم، وحصّنوا القضاء من التدخلات السياسية، ودعموا الجيش وعزّزوه ومنعوا احدا من مشاركته السلاح. هذه هي تعاليم المدرسة الكتائبية التي تستلهمها القيادة الكتائبية في كل حين، مهما عظمت التحديات". 

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