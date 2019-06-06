وزير البيئة جال في المتن على معمل الفرز في بكفيا وكسارات ابو ميزان ومطمر برج حمود

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تفقد اليوم وزير البيئة فادي جريصاتي ترافقه قائمقام المتن مارلين حداد، في إطار جولته على قضاء المتن، معمل Bi Clean لفرز النفايات في بكفيا، الذي بدأ العمل فيه منذ العام 2015، للمساهمة في حل أزمة النفايات في نطاق بلدية بكفيا - المحيدثة.

واطلعت رئيسة البلدية نيكول الجميل الوزير جريصاتي على كيفية فرز النفايات من المنزل، وصولاً الى Bi Clean ومن ثم تصريفها الى المعامل لإعادة تدويرها، شارحة وظيفة المعدات الموجودة في المعمل وطريقة الفرز، عارضة للمسار الطويل لحل أزمة النفايات، والتي ترافقت مع حملات توعية وندوات، شددت على "ضرورة العودة الى الفرز من المصدر من خلال وضع ثلاثة أكياس في المنزل، الأول لرمي المواد العضوية الثاني للمواد القابلة لإعادة التدوير والثالث للعوادم ويمر عمال البلدية ثلاث مرات في الأسبوع لجمع تلك الأكياس".



جريصاتي

وابدى الوزير جريصاتي إعجابه بهذه الخطوة التي بدأتها بلدية بكفيا، مشدداً على "ضرورة تعميم تجربة بلدية بكفيا على كل البلديات في المتن وفي لبنان، وذلك يتطلب اولاً ارادة البلدية لانه ممنوع ومعيب بعد اليوم عدم تطبيق القانون 80 الذي صدر منذ أكثر من 8 اشهر في هذا الاطار، وسنتخذ الاجراءات بحق البلديات التي لن تنفذ القانون بالتعاون مع القائمقام".واشار الى ان "عملية الفرز من المصدر ستستتبع في معامل الفرز ومن بعدها مع الشركات، ولقد وقعنا عقودا مع شركة Ramco City blue ونحن كدولة وكمجلس الانماء والاعمار يكمن دورنا في متابعة عملية تنفيذ القانون".

واكد جريصاتي حرصه على متابعة الموضوع حتى النهاية وفرض الفرز من المصدر على كل البلديات في لبنان، معتبراً ذلك "واجباً وطنياً وليس خياراً ما يخفف العبء عن المطامر التي تكلفنا ملايين الدولارات وفي بعض الأماكن تسبب أشكالاً كبيراً لنا، فكم بالحري اننا سنضطر الى توسعتها وهذه جريمة، لذلك يجب أن يتحمل كل منا المسؤولية التي تبدأ اولا بالمواطن اللبناني من خلال الضغط على بلديته، لان المواطن هو الذي يدفع كلفة هذه المطامر وثانياً البلدية وفي النهاية نحن دورنا كدولة ان نفرض القانون".



وعن موضوع توسعة المطامر قال جريصاتي :"اتمنى ان اجد حلاً يغني عن هذا الموضوع، وهذا كأس مرّ وانا ورثت هذه المشكلة وهي أبغض الحلول"، وآمل ان "نقوم بحل سريع وتتجاوب معنا البلديات لتخفيف كمية النفايات عن المطامر قدر المستطاع، وسنبذل كل الجهد لتحقيق ذلك، وانا اليوم في بكفيا لاؤكد ان تجربة الفرز من المصدر ناجحة جداً ويجب ان تعمم على كل البلديات، ولا حجة لنا بعد اليوم، فلنبدأ مع البلديات الكبيرة، اما البلديات الصغيرة التي لا إمكانات لديها، فيجب ان تدعمها اتحاد البلديات او الوزارة من خلال المساعدات التي تحصل عليها".

وواصل وزير البيئة جولته في المتن، والمحطة الثانية كانت في كسارات أبو ميزان غير المرخصة والتي تعمل في صورة عشوائية مضرة بالبيئة وبأبناء المنطقة، في حضور النائب ادي معلوف وقائمقام المتن مارلين حداد.

وأبدى جريصاتي استياءه من هذا الامر، قائلاً "سنضع مخططاً توجيهياً وبناء عليه يتم تحديد المناطق التي يمكن الترخيص لها وبعدها تبدأ شروط الترخيص وهي شروط واضحة ولا لبس فيها انما الالتباس كان في عدم تطبيق القانون وإعطاء تراخيص غير شرعية من سلطات غير شرعية وهذا ما اوصلنا الى هذا الوضع ودفعت الثمن البيئة والمواطن".اضاف: "على الدولة ان تفرض احترام المخطط التوجيهي وإعطاء تراخيص ضمن المخطط ووضع كفالات مصرفية ومن يخطئ تنفذ عليه الكفالة، الأمر سهل انما يتطلب الارادة السياسية اولاً ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع وعلى الدولة ان تبسط هيبتها وتتحمل مسؤوليتها قبل 21 الحالي وتتبنى المخطط التوجيهي الذي تقدمت به والذي يحمي بيئتنا الى حد كبير، نحن مع ان يستمر عمل الكسارات ونريد بناء البلد شرط الا يؤثر ذلك على البيئة وعلى الاهالي الذين يقطنون في المنطقة".





وشدد جريصاتي على "ان الحل موجود فلنتعاون جميعاً لتطبيق القانون الذي يحمي الجميع".

وكشف انه "في صدد وضع خطة لإعادة تأهيل المقالع والكسارات بشروط قاسية لإعادة اصلاح جزء من الضرر الذي حصل وسنتقدم بها إلى مجلس الوزراء ومن خلالها سنضع حدا للفساد وللتذاكي لإعادة فتح كل المقالع".



وأكد ان "الأوراق كلها كشفت واصبحنا في مرحلة جديدة يجب أن تتعاطى فيها بصراحة لان كل الأطراف مسؤولة عن الضرر الحاصل من دون استثناء ولكن حان الوقت لإصلاح الوضع للمستقبل ولاولادنا".



بعد ذلك، انتقل جريصاتي لتفقد المسالخ في الفنار والكرنتينا قبل أن يصل قرابة الساعة الرابعة الى مطمر برج حمود.