إزالة الباطون والجدران الإسمنتية داخل المخيمات النازحين في عرسال

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تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الدفاع الأعلى بازالة الباطون والجدران الإسمنتية داخل المخيمات النازحين السوريين في عرسال، عملت البلدية والجمعيات على مساعدة اصحاب الخيم المخالفة لإزالة الباطون حيث أزيل حتى اليوم ٧٠ بالمئة من المخالفات.



ويتبقى الجزء الاصعب من هذه المخالفات إذ تعمل البلدية بالتنسيق مع المفوضية والمنظمات الدولية والصليب الاحمر اللبناني لتقديم المساعدات لحوالي ٩٠٠ عائلة لإزالتها من اصل ٤٠٠٠ مخالفة، لذلك ناشد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري تمديد المهلة التي تنتهي في ١٠ حزيران من اجل استكمال تنفيذ المخالفات.