وزير البيئة من كسارات ابو ميزان: على الدولة ان تفرض احترام المخطط التوجيهي واعطاء تراخيص ضمنه

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واصل وزير البيئة فادي جريصاتي جولته في المتن، والمحطة الثانية كانت في كسارات أبو ميزان غير المرخصة والتي تعمل في صورة عشوائية مضرة للبيئة ولابناء المنطقة، في حضور النائب ادي معلوف وقائمقام المتن مارلين حداد.



وأبدى جريصاتي استياءه من هذا الامر، قائلا: "سنضع مخططا توجيهيا وبناء عليه يتم تحديد المناطق التي يمكن الترخيص لها وبعدها تبدأ شروط الترخيص وهي شروط واضحة ولا لبس فيها انما الالتباس كان في عدم تطبيق القانون وإعطاء تراخيص غير شرعية من سلطات غير شرعية وهذا ما اوصلنا الى هذا الوضع ودفعت الثمن البيئة والمواطن".



اضاف: "على الدولة ان تفرض احترام المخطط التوجيهي وإعطاء تراخيص ضمن المخطط ووضع كفالات مصرفية ومن يخطئ تنفذ عليه الكفالة، الأمر سهل انما يتطلب الارادة السياسية اولا ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع وعلى الدولة ان تبسط هيبتها وتتحمل مسؤوليتها قبل 21 الحالي وتتبنى المخطط التوجيهي الذي تقدمت به والذي يمحي بيتنا الى حد كبير، نحن مع ان يستمر عمل الكسارات ونريد بناء البلد شرط الا يؤثر ذلك على البيئة وعلى الاهالي الذين يقطنون في المنطقة".



وشدد جريصاتي على "ان الحل موجود فلنتعاون جميعا لتطبيق القانون الذي يحمي الجميع".



وكشف انه "في صدد وضع خطة لإعادة تأهيل المقالع والكسارات بشروط قاسية لإعادة اصلاح جزء من الضرر الذي حصل وسنتقدم بها إلى مجلس الوزراء ومن خلالها سنضع حدا للفساد وللتذاكي لإعادة فتح كل المقالع".



وأكد ان "الأوراق كلها كشفت واصبحنا في مرحلة جديدة يجب أن تتعاطى فيها بصراحة لان كل الأطراف مسؤولة عن الضرر الحاصل من دون استثناء ولكن حان الوقت لإصلاح الوضع للمستقبل ولاولادنا".



بعد ذلك، انتقل جريصاتي لتفقد المسالخ في الفنار والكرنتينا.