عازار : إنّ أحدًا لن يمسّ برواتب العسكريين و أتمنّى أن تكون أحداث طرابلس عبرة لكل واحد منا

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أكّد النائب روجيه عازار في حديث لصوت الحرية رفضه للعفو العام مشيرًا إلى أنّ القضاء هو الوحيد المخوّل إصدار الأحكام فالتساهل مع من يعتدي على الجيش مرفوض تمامًا وبهذه الطّريقة تبنى الأوطان وتمنّى أن تكون أحداث طرابلس عبرة للجميع.

عازار شدّد على أنّ أحدًا لن يمسّ برواتب العسكريين والرئيس ميشال عون كان أوّل الرافضين لهذا الموضوع وهناك مرافق أخرى كثيرة يمكن خفض العجز من خلالها، وشرح كيف أنّ فرض الضرائب مدروس وليس عشوائيًّا ولا يطاول المواد الأساسية والغذائية وعلى المسؤولين العمل لإيجاد طريقة لزيادة الإنتاجية في الدولة اللبنانية ومراقبة مصادر الهدر وضبط المعابر غير الشرعية والتهريب.

النائب عازار أسف لوجود أفرقاء في لبنان لا يؤمنون بضرورة بناء الدوّلة، معلنًا أنّ التيار الوطني الحر لن يتوقّف حتى يصل إلى أهدافه.

وأضاف أنّ الرئيس عون ورث بلدًا مثقلًا بالفساد والفوضى والجميع يؤمن بقدرته ورؤيته الصائبة وهذا واضح من خلال التقدم الملحوظ في مكافحة الفساد وضبط الهدر الذي تجلّى في مرافق عدّة.

وعن اتّفاق معراب، أكّد عازار أنّه ما زال قائمًا والعلاقة بين المسيحيين تحسّنت كثيراً. وأشار إلى أنّ الوزير باسيل لم يفتح حربًا على أحد بل هو من يتحمّل الإشاعات المغرضة والأقاويل الملفّقة لأنّه رجل منتج يعمل للنهوض بالوطن وهو أوّل من طالب بالميثاقية الوطنية اللبنانية، ورأى أنّه من المعيب التحدّث عن الاستحقاق الرّئاسي الآن فالرئيس عون لا يزال في منتصف عهده.