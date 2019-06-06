بالصور - برعشيت تُودّع ابنها الشهيد حسن علي فرحات

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شيّعت بلدة برعشيت - شمال بنت جبيل ابنها الشهيد الملازم أوّل حسن علي فرحات الذي قضى خلال تعرض بعض المراكز العسكرية التابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة طرابلس إلى إطلاق نار.



وبدأت مراسم التشييع صباحًا أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، قبل أن ينتقل الجثمان إلى رعشيت حيث يقام المأتم ويوارى الثرى في جبانة البلدة.



إشارة إلى أنّ الشهيد فرحات تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 14/ 10/ 2008، ورقي الى رتبة ملازم اعتباراً من 1/ 8 /2012 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة ملازم أول اعتباراً من 1/ 8/ 2015.