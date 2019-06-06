رياح وأمطار في حزيران!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة احيانا وتساقط أمطار متفرقة خفيفة على الجبال بخاصة في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: طقس معتدل الحرارة ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الخميس: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط الرذاذ على المرتفعات خاصة في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح احيانا.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة احيانا وتساقط أمطار متفرقة خفيفة على الجبال خاصة في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة مساء خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 22 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 33 درجة.

الرياح السطحية شمالية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها من 15 الى 40 كلم بالساعة.

الانقشاع متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%.

حال البحر مائج.

حرارة سطح الماء 25 درجة.

الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس 19,47 ساعة غروب الشمس 5,27.