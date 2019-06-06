جريمة اللبوة أفجعت آل المقداد.. وهذا ما طلبته العائلة!

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استنكرت عائلة آل المقداد، في بيان، الجريمة التي حصلت في بلدة اللبوة.

وذكرت العائلة في البيان أنه و"ببالغ الحزن والآلم تلقينا نبأ الحادث الأليم الذي أودى بحياة المرحوم خالد علي مصطفى رباح واصابة غازي وحسين رباح".

وتابع البيان: "إن العائلة إذ تستنكر وتدين بشدة هذا العمل الفردي المدان بأشد عبارات الادانة، تطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة المرتكب والعمل على تسليم الجاني في أسرع وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه اللحظة الا الطلب من الباري سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم برحمته والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى المصابين".