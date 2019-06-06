إفطار لهيئة كولكو تورنتو في التيار الوطني الحر

A + A -

دعت منسقية تورونتو في التيار الوطني الحر (Colco Toronto) الى افطار رمضاني غروب نهار الأحد الواقع فيه الثاني من حزيران ٢٠١٩

حضر الإفطار سماحة السيد علاء الدين الحسن، الشيخ يوسف يحيا شيخ مشيخة العقل الدرزية، أمام و سيد دار الهدى، الأب وليد الخوري راعي رعية سيدة لبنان، قيادة حركة أمل، البيت الدرزي، تيار المستقبل، المنسق المسؤول عن شمال أميركا في التيار الوطني الحر المحامي شربل قسطنطين، عضو المجلس الوطني عن كندا السيد فادي حداد، منسق تورونتو المهندس وليد حداد بالإضافة الى عدد كبير من منتسبي منسقية تورونتو في التيار الوطني الحر وعدد من ابناء الجالية اللبنانية