رسالة من والد الشهيد يوسف فرج الى رئيس الجمهورية

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كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، أن والد الشهيد العريف يوسف فرج أوصاه بنقل رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مفادها أن إستشهاد ولده يعتبره "كبركة له ولعائلته في يوم العيد ويتقبله بكل فخر وسرور، لكن ما لا يتقبله أبداً هو التلميح أو الكلام عن أي سبب تخفيفي لتبرير حصول هذه الجريمة الإرهابية".

وشهدت طرابلس ليل الاثنين - الثلاثاء احداث ارهابية دامية، حيث قام الإرهابي عبدالرحمن مبسوط بإطلاق النار على عناصر حماية مصرف لبنان في طرابلس، وإستشهد: الملازم في الجيش اللبناني حسن فرحات، الرتيب في الجيش اللبناني ابراهيم صالح، الرقيب في قوى الأمن الداخلي جوني ناجي خليل، والعسكري في قوى الامن الداخلي يوسف فرج، ليزفهم لبنان شهداء.