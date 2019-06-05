الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية: للتعطيل غداً الخميس

A + A -

بعد الاتصالات التي أجرتها وزارة التربية مع سيادة المطران رحمه ومع الأمانة العامة متمنية التعطيل يوم غد،

وبعد الضياع الذي عانت منه إدارات المدارس بسبب قرارات مفاجئة،

وتحاشيا عن أيّ تصرف غير مسؤول،

واحتراما للعيش المشترك ومدارسنا الكاثوليكية هي المؤتمنة على حمايته،

ولأن بعض المدارس قد قرر التعطيل لسبب أو لاخر،

ونزولاً عند طلب مرجعيات مختلفة من روحية ومدنية...،

تطلب الأمانة العامة من جميع المدارس الكاثوليكية التوقف عن التدريس يوم غد الخميس 6حزيران 2019

مع الاعتذار على تعديل الموقف المعلن سابقا ،ومع الاعتذار على التأخير باتخاذ هذا الموقف الجديد بسبب الفرق في التوقيت، تفضلوا بقبول الاحترام