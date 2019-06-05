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اللبنانية الاولى افتتحت معرض الحدائق ومهرجان الربيع في ميدان سباق الخيل اطلاق حملة تصويت لاختيار زهرة تحمل اسم لبنان عرابتها اللبنانية الاولى

5
JUNE
2019
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 افتتحت اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، عصر اليوم، النسخة السادسة عشرة لمعرض الحدائق ومهرجان الربيع الذي تنظمه شركة "هوسبيتاليتي سرفيسز" في ميدان سباق الخيل، في حضور وزراء: الطاقة والمياه ندى بستاني، السياحة افيديس كيدانيان والبيئة فادي جريصاتي، النائب فؤاد مخزومي، الوزير السابق فريج صابونجيان، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود وعدد من رؤساء النقابات السياحية واعضاء مجلس بلدية بيروت.    

بعد النشيد الوطني، لفتت المسؤولة عن العلاقات العامة في "هوسبيتاليتي سرفيسز" جوزيت حكري إلى أن "المعرض يطلق هذه السنة حملة تصويت لاختيار زهرة تحمل اسم لبنان عرابتها اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون، وينتخبها الزوار من بين 10 زهور، على أن يكشف عنها في معرض الحدائق 2020".

وأوضحت ان "المعرض يستمر 4 أيام، ويشارك فيه 220 عارضا يقدمون أنواعا مختلفة من الزهور والنباتات والمعدات والمفروشات والزينة للحدائق والشرفات، بالاضافة إلى تنظيم ورش عمل في البستنة والزراعة الحديثة بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما يعرض الفنان رودي رحمة خمس منحوتات".

وذكرت أن النفايات التي ستنتج من نشاطات المعرض سيتم تدويرها، كما سيتم عرض مبادرات بيئية ونشر رسائل محددة لحماية البيئة "وسيتمكن الزوار من التواصل مع شركات وجمعيات تعمل من أجل بيئة نظيفة".    

ثم تحدث محافظ بيروت زياد شبيب فرحب باللبنانية الأولى، وقال: "لقد شرفتنا السيدة ناديا للمرة الثانية في افتتاح هذا المعرض، وأصرت على أن يعطى زخما واهتماما لأنه يشكل فسحة أمل ونقطة ضوء في حياتنا اليومية الملبدة بغيوم المشاكل"، لافتا إلى أن "افتتاحها نسخة السنة الماضية كان له الأثر الإيجابي، وأعطى هذه النسخة الكثير من الأهمية محليا وخارجيا".      

وأثنى على حضور الوزراء كيدانيان وجريصاتي وبستاني والنائب مخزومي والمدير العام لوزارة الزراعة.

وفي الختام قدم المحافظ شبيب للسيدة عون درعا تذكارية عربون تقدير وشكر لدعمها.

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