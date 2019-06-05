الوحدة الوطنية تبقى الخط الاحمر الوحيد والافتراق بين اللبنانيين مستحيل

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اليوم، اعتداء على سيارة تابعة للدفاع المدني في دير الأحمر، وإصابة أحد العناصر بجروح بليغة في الرأس. وليل الإثنين-الثلثاء، عملية إرهابية في طرابلس، راح ضحيتها أربعة شهداء من الجيش والقوى الأمنية.



ويأتيك بعد... من يصرُّ على اقحام اللبنانيين بسجالات عقيمة، ومن يتمسك بالتحريض، الذي يصب في صالح كل المصالح، إلا مصلحة لبنان واستقراره السياسي والأمني على عتبة صيف يفترض ان يكون واعداً، على وقع إقرار موازنة، ومباشرة درس أخرى، فضلاً عن ترقب قرارات حكومية تدفع بالبلاد إلى الأمام على أكثر من مستوى، فيما البعض يأبى بين الحين والآخر إلا أن يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهو ما بات في حكم المستحيل.



هذا في الوقائع. أما في المرتجى، فالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في ظل ما يعصف بالبلاد من أحداث خطيرة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي المأزوم، الذي يتطلب الترفع عن الصغائر، والاحتكام إلى الضمائر، بوقف التحريض، خصوصاً متى استند إلى كلام لم يُقَل، وإلى اتهامات لا اساس لها على الاطلاق.



غير ان الاهم وسط كل هذا المشهد، ان الوحدة الوطنية تبقى الخط الاحمر الوحيد، وان مهما بلغت حدة التباينات والاختلافات، ففي النهاية... الافتراق بين اللبنانيين مستحيل.