اللواء لطيف يتذكر: هكذا عاملونا يوم بعنا الكعك قرب الباعة السوريين

A + A -

نشر اللواء المتقاعد نديم لطيف عبر حسابه على فيسبوك حادثة تعود الى العام 2000 راوياً انه في 9-7-2000 حيث كان يتم بيع الكعك من قبل طلاب التيار الوطني: "استمرّ اليوم الأحد عناصر التيار في الأقضية كما الطلاب بنشاط مشابه لنشاط يوم أمس بحيث راحوا يبيعون الكعك " بزعتر " على مقربة من الباعة السوريين . تجاوب المواطنون على اختلاف انتماءاتهم معهم بشكل رائع . إلاّ أن دورية لقوى الأمن أقدمت في خطوة غير معقولة في محلّة عين المريسة على ضرب و توقيف بعض " الباعة" من الطلاّب بحجّة أنه لم تكن لديهم رخصة في الوقت الذي لم تتعرض فيه إلى أي من الباعة السوريين الذين كانوا منتشرين بالعشرات في الجوار. أخلي سبيل الطلاب بعد وقت قصير بإيعاز من النيابة العامة في بيروت و دون التحقيق معهم ."