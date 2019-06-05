بعد الاعتداء على آلية الدفاع المدني... الجيش يداهم وقرار لمحافظ بعلبك الهرمل

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داهمت قوة من الجيش اللبناني مخيما للنازحين السوريين في دير الأحمر وأوقفت معتدين على سيارة الدفاع المدني وفي وقت لاحق أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه "بعد الإعتداء السافر الذي تعرّض له عناصر الدفاع المدني من قبل نازحين سوريين في دير الأحمر، وبسبب الغضب العارم الذي يسيطر على شباب البلدة، ومنعاً لمزيد من الإحتقان والإستفزاز، وتجنباً لأي إشكال قد يطرأ بين الطرفين، وحفاظاً على أمن أهالي البلدة والإخوة السوريين على حدٍّ سواء، وبعد التواصل مع رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، فرض منع تجوّل على النازحين السوريين من الآن وحتى صباح يوم الجمعة، مع المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على المعتدين. "



ودعا خضر النازحين السوريين الى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، وعدم إيواء اي من المعتدين تفادياً لأي اجراءات جديدة بحقهم.