في داريا... حشيش وكبتاغون و3000 دولار من العملة المزوّرة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 3/6/2019 وفي محلّة داريا / الشوف، ونتيجة للتحريات والمتابعة، أوقفت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، المدعو:

ب. ق. (مواليد عام 1987، سوري)

بجرم ترويح مخدرات وعملة مزيفة.

وضبطت بحوزته /265/ غ من مادة حشيشة الكيف، /350/ حبة كبتاغون وميزان حساس، مبلغ /3000/ $ مزيفة من فئة المئة دولار.

كما أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان بتاريخ 4/6/2019 في محلة المعاملتين، شخصين من التابعية السورية، بجرم بيع ذهب مزيّف، وهما كل من:

م. ك. (مواليد عام 1996، سوري)

م. ع. (مواليد عام 1999، سوري)

وقد تبين ان الأول مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم بيع مزور.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".