كيف سيكون الطقس غدا؟

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا، مع انخفاض بالحرارة، وارتفاع الرطوبة، وتشكل للضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية معتدلة الحرارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم، بسحب متوسطة ومرتفعة، ورياح ناشطة احيانا، دون تعديل على درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية. الخميس: غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 29 درجة. فوق الجبال من 17 الى 26 درجة. في الارز من 13 الى 23 درجة. في الداخل من 17 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و75 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,45.