living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أحزاب البقاع دانت الحادث الوحشي في طرابلس: نخشى أن يكون توطئة لمسلسل دام

5
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دانت الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع الهجمة الداعشية الوحشية المنظمة التي ذهب ضحيتها عسكريون في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عشية عيد الفطر المبارك تاركة ندوبا"وغصة في قلوب اللبنانيين جميعا".
 
 
وأعربت الاحزاب البقاعية في بيان صادر عنها اليوم :عن خشيتها من ان يكون هذا الفعل الداعشي توطئة لمسلسل دامٍ يطال لبنان من خلال استهداف القوى العسكرية اللبنانية ، لزعزعة استقرار البلد بتحريك أميركي صهيوني وتمويل من عرب الرجعية والتطبيع ،يتسع ظله الظلامي تدريجيا" لجر  النازحين السوريين الى وحل الصراع المذهبي ، في تصويب واضح ضد المقاومة خدمة لمقتضيات صفقة القرن ومندرجاتها المتصلة امنيا واقتصاديا" لخلق القلاقل واثارة النعرات تسهيلا" لمناخ أَمن للكيان الصهيوني القلق والمرتعد من القدرات الردعية للمقاومة من جهة وتبديد قضية فلسطين في غياهب التسويات وكواليس البيع والشراء والمقايضة.
 
ولفت البيان الى ضرورة : تنبه القيادة السياسية في لبنان للمخاطر الجمة التي تلف لبنان وعدم الاستخفاف بهذا الحادث الدموي الغير عرضي كي لا نقع في محظور ما يخطط ويدبر في ليل.
 
ودعا البيان القوى العسكرية اللبنانية التعاطي بأعلى درجات الحزم مع الفارين من سوريا سواء كانوا لبنانيين او من جنسيات اخرى عربية واجنبية وتعقبهم ورصد تحركاتهم   وبوجه الخصوص الموقوفين منهم او اولئك المتنقلون كوحوش منفردة في غالبية المناطق اللبنانية سيما وان قيادة الدواعش المهزومة في العراق وسوريا أوعزت لقطعانها من الذئاب المنفردة التكشير عن أنيابها والانقضاض حيث تتاح الفرص في الساحة اللبنانية وغيرها.
 
رحم الله شهداء الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وعزاؤنا ان دماءهم الطاهرة على الدوام القربان الطاهر   لأجل أمن بلدنا وأمان شعبنا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout