أحزاب البقاع دانت الحادث الوحشي في طرابلس: نخشى أن يكون توطئة لمسلسل دام

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دانت الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع الهجمة الداعشية الوحشية المنظمة التي ذهب ضحيتها عسكريون في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عشية عيد الفطر المبارك تاركة ندوبا"وغصة في قلوب اللبنانيين جميعا".

وأعربت الاحزاب البقاعية في بيان صادر عنها اليوم :عن خشيتها من ان يكون هذا الفعل الداعشي توطئة لمسلسل دامٍ يطال لبنان من خلال استهداف القوى العسكرية اللبنانية ، لزعزعة استقرار البلد بتحريك أميركي صهيوني وتمويل من عرب الرجعية والتطبيع ،يتسع ظله الظلامي تدريجيا" لجر النازحين السوريين الى وحل الصراع المذهبي ، في تصويب واضح ضد المقاومة خدمة لمقتضيات صفقة القرن ومندرجاتها المتصلة امنيا واقتصاديا" لخلق القلاقل واثارة النعرات تسهيلا" لمناخ أَمن للكيان الصهيوني القلق والمرتعد من القدرات الردعية للمقاومة من جهة وتبديد قضية فلسطين في غياهب التسويات وكواليس البيع والشراء والمقايضة.

ولفت البيان الى ضرورة : تنبه القيادة السياسية في لبنان للمخاطر الجمة التي تلف لبنان وعدم الاستخفاف بهذا الحادث الدموي الغير عرضي كي لا نقع في محظور ما يخطط ويدبر في ليل.

ودعا البيان القوى العسكرية اللبنانية التعاطي بأعلى درجات الحزم مع الفارين من سوريا سواء كانوا لبنانيين او من جنسيات اخرى عربية واجنبية وتعقبهم ورصد تحركاتهم وبوجه الخصوص الموقوفين منهم او اولئك المتنقلون كوحوش منفردة في غالبية المناطق اللبنانية سيما وان قيادة الدواعش المهزومة في العراق وسوريا أوعزت لقطعانها من الذئاب المنفردة التكشير عن أنيابها والانقضاض حيث تتاح الفرص في الساحة اللبنانية وغيرها.

رحم الله شهداء الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وعزاؤنا ان دماءهم الطاهرة على الدوام القربان الطاهر لأجل أمن بلدنا وأمان شعبنا.