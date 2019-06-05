عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 حزيران 2019

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الأنباء: المبسوط سجل طلاق زوجته على الهاتف قائلاً إنه ذاهب في غزوة وراح يطلق النار على مراكز الجيش وقوى الأمن فقتل 4 وكان هو الخامس

لبنان: ذئب «داعشي» شارد نغَّص فرحة طرابلس بالعيد

الشرق الأوسط: عملية طرابلس تجدد القلق في لبنان من خطر «الذئاب المنفردة»

عون: مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة والتنسيق بين الأجهزة ضروري

الحياة: استشهاد 4 عسكريين من الجيش وقوى الأمن بينهم ضابط والجاني غادر السجن أخيرا وترك رسالة لزوجته

"ذئب منفرد" داعشي ينغص العيد على لبنان في طرابلس قبل أن يفجر نفسه بعد حصاره من الجيش و"المعلومات"



النهار: اجتماع بعبدا لم يساهم في خفض التوتر السياسي!