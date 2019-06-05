هل قام مبسوط بعمليته لوحده ؟

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أكدت المعلومات الرسمية وتصريحات وزيرة الداخلية ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي أن العمل الإرهابي المفاجئ قام به المبسوط في طرابلس في شكل منفرد، وتبنت وكالة "اعماق" الناطقة باسم “داعش” العملية الارهابية باسم "مجموعة ابو محمد العدناني" قائلة قرابة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل إن "الأخوة في طرابلس الآن ينكلون في دولة لبنان الصليبية".

إلا أن المصادر الأمنية الرفيعة أكدت لـ"الحياة" أن "مبسوط قام بعمليته لوحده، من دون مساعدة أحد، وأن القوى الأمنية رصدت إمكان حصوله على مساعدة عناصر إرهابية أخرى خلال مطاردتها له، لكنه لم يتبين لها أنه تلقى أي مساعدة من عناصر آخرين".