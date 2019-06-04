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درغام للـ OTV سبق للتيار الوطني الحر أن طالب باقالة موظفيين أهم من اللواء عماد عثمان

4
JUNE
2019
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درغام للـ OTV سبق للتيار الوطني الحر أن طالب باقالة موظفيين أهم من اللواء عماد عثمان، هناك عدة مخالفات سجلت ضد اللواء عثمان قبل الانتخابات النيابية، لجهة مخالفات البناء، والرخص، والبرقيات المخالفة للقانون، مجلس القيادة.. سبق أن بحثنا مع اللواء عثمان في هذه الملفات ولم نلق سوى الوعود المتكررة.

ــ هناك فريق من اللبنانيين يعتبر أن هذا الجهاز هو لطائفة معينة وهذا أمر غير مقبول والمشكلة ليست بالاسم بل بالآداء، وإذا كان هذا المنصب لطائفة معينة قليقدموا أفضل ما عندهم وليختاروا الأفضل.

ـ قائد الجيش جوزيف عون حمى الجيش وتمكن من إبعاد المؤسسة  العسكرية عن السياسية وقاد حملة اصلاح داخل المؤسسة، فهل يمكن للواء عثمان تحقيق مثل هذه الانجازات. ونحن نؤكد أن لا مشكلة مع اللواء عثمان، وانما عليه القيام بالاصلاحات اللازمة وتطبيق القانون لتكون مؤسسة قوى الأمن الداخلي لكل اللبناننين.

ـ في موضوع سماسرة القضاء، تساءل درغام لماذا يتم توقيف البعض في حين أن كبار السماسرة لا يتم الاقتراب منهم.

ـ التيار الوطني الحر لم يغط أحد، ولا يوجد أي قضاة للعهد، بل قاض جيد وقاض مرتكب.

الوزير الياس بوصعب حضر الى المحكمة العسكرية لحمايتها من تدخل شعبة المعلومات.

ـ العلاقة جيدة مع الرئيس الحريري، هنك البعض الذي يسعى لاحداث خلاف بين الوزير جبران باسيل والرئيس الحريري، وكلام المشنوق لم يكن مقبولا، وهو أكثر من خالف خلال توليه وزارة الداخلية.

درغام للـ OTV سبق للتيار الوطني الحر أن طالب باقالة موظفيين أهم من اللواء عماد عثمان، هناك عدة مخالفات سجلت ضد اللواء عثمان قبل الانتخابات النيابية، لجهة مخالفات البناء، والرخص، والبرقيات المخالفة للقانون، مجلس القيادة.. سبق أن بحثنا مع اللواء عثمان في هذه الملفات ولم نلق سوى الوعود المتكررة.

ــ هناك فريق من اللبنانيين يعتبر أن هذا الجهاز هو لطائفة معينة وهذا أمر غير مقبول والمشكلة ليست بالاسم بل بالآداء، وإذا كان هذا المنصب لطائفة معينة قليقدموا أفضل ما عندهم وليختاروا الأفضل.

ـ قائد الجيش جوزيف عون حمى الجيش وتمكن من إبعاد المؤسسة  العسكرية عن السياسية وقاد حملة اصلاح داخل المؤسسة، فهل يمكن للواء عثمان تحقيق مثل هذه الانجازات. ونحن نؤكد أن لا مشكلة مع اللواء عثمان، وانما عليه القيام بالاصلاحات اللازمة وتطبيق القانون لتكون مؤسسة قوى الأمن الداخلي لكل اللبناننين.

ـــ في موضوع سماسرة القضاء، تساءل درغام لماذا يتم توقيف البعض في حين أن كبار السماسرة لا يتم الاقتراب منهم.

ـ التيار الوطني الحر لم يغط أحد، ولا يوجد أي قضاة للعهد، بل قاض جيد وقاض مرتكب.

الوزير الياس بوصعب حضر الى المحكمة العسكرية لحمايتها من تدخل شعبة المعلومات.

ــ العلاقة جيدة مع الرئيس الحريري، هنك البعض الذي يسعى لاحداث خلاف بين الوزير جبران باسيل والرئيس الحريري، وكلام المشنوق لم يكن مقبولا، وهو أكثر من خالف خلال توليه وزارة الداخلية.

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