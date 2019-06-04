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درغام: المجرم كان سجينا، واذا كانت الأجهزة الأمنية تعلم أنه مريض نفسي، فكيف تركوه بين الناس؟

4
JUNE
2019
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رفض عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام ضمن برنامج بدبلوماسية عبر شاشة الـ OTV ، كل الكلام الذي قيل بأن الارهابي عبد الرحمن المبسوط يعاني من مرض نفسي، مؤكدا أن هذا الكلام، كلام تخفيفي تبريري، وهذا أمر مرفوض.

ــ المجرم كان يعرف ماذا يريد، وتمكن من النيل من أربعة عناصر أمنية، وتنقل بخطوات مدروسة، وتحدث بشكل واضح، لذلك لا يمكن القبول بمثل هذا الكلام.

ــ المجرم كان سجينا، واذا كانت الأجهزة الأمنية تعلم أنه مريض نفسي، فكيف تركوه بين الناس؟ كيف يعقل ذلك؟

ــ الحادثة المؤسفة ليست استهداف لفريق معين وانما تستهدف كل اللبنانيين، ولا يمكن القول أن هذه العمليات تستهدف العهد وإنما الحكومة مجتمعة التي لها دور تنفيذي وصلاحيات واسعة.

ـــ هناك خلايا نائمة، ثمة العشرات من اللبنانيين ممن قاتلوا إلى جانب الإرهابيين في سوريا، وعادوا إلى منازلهم.

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