إسرائيل تتوقع وساطة أمريكية مع لبنان لترسيم الحدود البحرية

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قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتوقع بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة مع لبنان لترسيم الحدود البحرية، خلال أسابيع.

ولم يعلق لبنان على مشاركته المحتملة في محادثات أو أي إطار زمني محتمل.

ويوم الثلاثاء الماضي، أفادت مصادر بالخارجية اللبنانية، بأن لبنان أُبلغ رسمياً من مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، بموافقة إسرائيل على الطرح اللبناني لترسيم الحدود.

وكشفت المصادر أيضاً، البدء في وضع اللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الأطراف المعنية بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

24 - رويترز