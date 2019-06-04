اقترب من مكان تواجد الارهابي واعترض طريقه لمنعه من استكمال مسلسله الاسود... هذا ما فعله الشاب صابر مراد في طرابلس!

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حاول الشاب صابر مراد يوم امس، قدر المستطاع منع استكمال الاعتداء الارهابي الذي طال القوى الامنية وعناصر الجيش اللبناني في طرابلس. فبينما كانت الاحداث تدور في احياء طرابلس، وفي لحظة اقتراب الشاب صابر مراد من مكان تواجد الارهابي، حتى شاهد ما يحدث فحاول قدر الامكان تأمين المساعدة اللازمة، واعترض طريق الارهابي عبد الرحمن مبسوط مانعا اياه من استكمال مسلسله الاسود.



يرقد صابر مراد الآن في غرفة العناية، وهو بحاجة لدعواتكم ليعود سالماً لمدينته وأهله ومحبينه الذين يرفعون الدعاء رأفةً بحاله وشبابه.

المصدر : VDLNews